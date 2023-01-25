مجمع اللغة العربية يكشف جمع كلمة «مدير»

قال الدكتور أحمد عبد العظيم عضو مجمع اللغة العربية، إن كلمة "مُدِير": اسم فاعل من الفعل "أَدار - يُدِير، فهو "مُدِير"، ولجمع المذكَّر "مُديرون" (في حالة الرفع)، و"مديرين" (في حالتي النصب والجر)، و"مديرو" (رفعًا، مع حذف النون في حالة الإضافة)، و"مديري" (نصبًا وجرًّا، مع حذف النون في حالة الإضافة)، ولجمع المؤنث السالم " مُدِيرات" (في الإضافة، وعدمها).

وذلك ردا على تساؤل أحد متابعي صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والخاص بمدى صحة استخدام جمع التكسير (مُدراء) في ظل وجود جمع مذكر ومؤنث سالمم: مديرون، ومديرات.

وأضاف عبد العظيم أن كلمة "مُدَراء" التي (على هيئة جمع التكسير "فُعَلاء")، فلا تصحّ جمعًا لـ"مُدِير"، وليست من الفعل "أدار"، ولا وَجْهَ لصيغتها ولا لدلالتها في هذا الباب، وليس كل ما شاع استعماله صَحَّ أداؤه لغةً، إلى جانب أنه لا ضرورة لقبوله، أو تَمَحُّلِ تخريج غير مستقيم للإيهام بصحّته.