تعرف على نتائج قرعة كأس مصر للشباب مواليد 2003

أقيمت قرعة كأس مصر للشباب "مواليد 2003" لموسم 2022/2023 صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: إف سي مصر، المقاولون العرب، الداخلية وغزل المحلة.
المجموعة الثانية: الزمالك، مصر المقاصة، بتروجيت وطلائع الجيش.
المجموعة الثالثة: المصري، سموحة، أسوان والاتحاد السكندري.
المجموعة الرابعة: الأهلي، حرس الحدود، إنبي والبنك الأهلي.
المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، فيوتشر، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.
ويقضي نظام البطولة بصعود الفرق الخمسة أصحاب الصدارة في مجموعات الدور الأول، بجانب أفضل ثلاثة فرق احتلت المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.