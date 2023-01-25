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تعرف على نتائج قرعة كأس مصر للشباب مواليد 2003

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 3:18 م

أقيمت قرعة كأس مصر للشباب "مواليد 2003" لموسم 2022/2023 صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: إف سي مصر، المقاولون العرب، الداخلية وغزل المحلة.

المجموعة الثانية: الزمالك، مصر المقاصة، بتروجيت وطلائع الجيش.

المجموعة الثالثة: المصري، سموحة، أسوان والاتحاد السكندري.

المجموعة الرابعة: الأهلي، حرس الحدود، إنبي والبنك الأهلي.

المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، فيوتشر، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.

ويقضي نظام البطولة بصعود الفرق الخمسة أصحاب الصدارة في مجموعات الدور الأول، بجانب أفضل ثلاثة فرق احتلت المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.


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