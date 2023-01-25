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فرنسا تسجل 7276 إصابة جديدة بكورونا و59 وفاة

باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 9:03 ص

سجلت فرنسا 7276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و59 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و697 ألفا و613، والوفيات إلى 165 ألفا و49.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 157 مليونا و206 آلاف و259 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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