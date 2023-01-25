اقتراب معدل التضخم في سنغافورة من أعلى مستوياته منذ 2008

ارتفع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال الشهر الماضي ليقترب من أعلى مستوياته منذ 14 عاما، في ظل تركيز صناع السياسة النقدية على مواجهة مخاطر النمو الاقتصادي بسبب تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) ووزارة التجارة والصناعة الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن تكاليف النقل الخاص والإقامة إلى 5.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5% فقط.

في الوقت نفسه واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها للشهر العاشر على التوالي.

في المقابل، تراجع معدل التضخم العام خلال الشهر الماضي إلى 6.5% مقابل 6.7% خلال الشهرين السابقين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المعدل إلى 6.6% فقط.

وأشارت بلومبرج، إلى أن أسعار التجزئة والكهرباء والغاز من بين الفئات التي شهدت وتيرة أقل للارتفاع خلال ديسمبر الماضي، في حين زاد معدل ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات مثل تكاليف السفر.

وارتفع سعر الغذاء بنسبة 7.5% سنويا وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2008.