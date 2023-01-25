عشرات المستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى ومصلى المرواني

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، والمصلى المرواني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات تلمودية، ورددوا شعارات عنصرية أمام المصلين،

إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى المرواني في المسجد الأقصى. وفي سياق متصل، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الأربعاء، 6 منازل في قرية "الديوك التحتا" غرب مدينة أريحا بالتزامن مع إغلاق المنطقة بشكل محكم ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم، في عملية مستمرة قد تطال عددا آخر من المنازل.

وتتعرض قرية "الديوك التحتا" إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.