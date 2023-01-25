زيلينسكي يوقع مرسوما يلاحق فيه الجنود الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية

وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مشروع قانون يعزز المسؤولية الجنائية للجيش بموجب الأحكام العرفية.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوكراني مشروع القانون، والذي جاء فيه: "تنص الوثيقة على السجن من 3 إلى 7 سنوات لعدم الامتثال للأمر، وللفرار من الخدمة عقوبة سجن من 5 إلى 12 سنة، وللتخلي غير المصرح به عن وحدة أو مكان الخدمة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات كعقوبة لرفض استخدام السلاح والتخلي غير المصرح به عن ساحة المعركة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فرض على خلفية العملية الروسية الخاصة الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة، وتم تمديد هذه الأحكام عدة مرات ، كان آخرها في نوفمبر، لتمديد صلاحيتها حتى 19 فبراير 2023. في نهاية شهر يناير من هذا العام، تحدث رئيس أوكرانيا عن تعليمات بتشكيل احتياطي من الأفراد من أجل السماح للأفراد العسكريين بالراحة والتعافي من القتال.