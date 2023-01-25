نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة

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اقترب فريق نيوكاسل من التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، عقب فوزه على مضيفه ساوثهامبتون 1 / صفر مساء الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه جولينتون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد دويي كاليتا كار لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 86. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفي نيوكاسل التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمباراة النهائية.

في المقابل يحتاج ساوثهامبتون للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل للنهائي.