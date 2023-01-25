الكرملين: مسار الولايات المتحدة والناتو يساهم في توتر الأوضاع وينذر بالخطر

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن المسار الذي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يساهم في انفراج الوضع بل يجعله أكثر توترا.

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إنه "فيما يتعلق بالتراشق النووي فالوضع متوتر بين روسيا والولايات المتحدة من جانب، وروسيا والناتو من جانب آخر، الوضع ينذر بالخطر".

وأضاف: أنه لا يوجد مخرج دبلوماسي من الأزمة الأوكرانية في المستقبل المنظور.. واصفا قناعة البعض باستمرار الحرب ضمانا لأمن قارة أوروبا بأنه "سخف وغباء".. لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحذر من أن استمرار هذا الخط أمر خطير، وما نمر به الآن نتيجة لمثل هذه القناعات.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين إن نظام كييف لعب دورا في التخطيط لهجمات إرهابية، وهو قادر على ارتكاب أي جريمة، مما يثبت أن روسيا تسير على المسار الصحيح لحماية نفسها.

وأضاف بيسكوف "من الواضح أن نظام كييف يمكن أن يفعل أي شيء، وهذا مجرد دليل أكثر على ذلك.. لقد اخترنا الطريق الصحيح في تصميمنا على حماية أنفسنا من مثل هذه المخاطر"، وذلك في تعليقه على تصريحات ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، والذي قال فيها إن كييف تفكر في شن هجمات على موسكو وسانت بطرسبرغ ويكاترينبرج.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو قد تستأنف العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية الموحدة لدخول أراضيها لمواطني عدة دول من بينها دول أوروبية، وفقا لاقتراح رئيسة هيئة السياحة الفيدرالية زارينا دوجوزوفا.

وذكرت الخارجية الروسية أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الاتحاد الروسي العام الماضي، فقد تم توجيه الحكومة بالاشتراك مع وزارة الشئون الخارجية الروسية ووزارة الشئون الداخلية ودائرة الأمن الفيدرالية لروسيا، بالتحضير لتقديم مقترحات لتجديد آلية نظام منح تأشيرات الدخول الإلكترونية لمواطني الدول الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد الاتحاد الروسي أو ضد الكيانات القانونية أو الأفراد في روسيا.

وأضافت أن الموعد النهائي لتقديم تقرير إلى الرئيس الروسي بشأن هذه المسألة هو أو يونيو المقبل، ومن المقرر تجديد التأشيرة الإلكترونية الموحدة لكامل أراضي الاتحاد الروسي.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 200 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة "سلافيانسك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف - في بيان - "إن سلاح الجو الروسي، وكذلك سلاح المدفعية قصف وحدات الألوية الآلية 14 و92 التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف"، كما أحبطت القوات الروسية أعمال 7 مجموعات استطلاع وتخريب تابعة للقوات الأوكرانية، والقضاء على 90 عسكريا وتدمير آليات عسكرية ومدفع ذاتي الحركة ألماني الصنع.

وأضاف كوناشينكوف أن سلاح الجو والمدفعية الروسية استهدفت في اتجاه كراسني - ليمان ، نقطة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و4 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.

وأشار إلى أن القوات الروسية واصلت في اتجاه دونيتسك عمليات هجومية ناجحة وألحقت أضرارا بمصادر نيران العدو، وكبدته خسائر فادحة تجاوزت الـ 60 بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات الروسية تواصل هجومها في محور زابوروجيا وتم القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات ومركبتين مصفحتين وسيارة ومدافع "هاوتزر" من طراز "D-20" ، مشيرا إلى أنه وفي اتجاه خيرسون تم التصدي بنيران المدفعية لمحاولة مجموعات استطلاع أوكرانية العبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، كما تم القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 قوارب ومركبتي قتال.