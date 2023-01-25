 رئيسة الحكومة التونسية تبحث الرؤى والمقاربات لإدارة ملف الهجرة - بوابة الشروق
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رئيسة الحكومة التونسية تبحث الرؤى والمقاربات لإدارة ملف الهجرة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:12 ص

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، وإيمي بوب نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الرؤى والمقاربات بشأن سبل إدارة مختلف أبعاد ملف الهجرة.
جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم /الثلاثاء/ - خلال اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة التونسية مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وناتاشا فرانشيسكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة والمساهمة في إحكام التعاطي مع هذا الملف والظواهر المستجدة للهجرة من مأساة إنسانية.
كما تم التطرق إلى متابعة النتائج الإيجابية لمشاركة رئيسة الحكومة التونسية في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023"، ومحادثاتها المثمرة مع العديد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومع مسؤولين أمريكيين، وإيجاد شراكات تهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد التونسي ولدعم جهودها لتنفيذ برنامجها الوطني لإصلاح منظومتها الاقتصادية.

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