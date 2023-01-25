إلغاء جميع الرحلات في مطار برلين اليوم بسبب إضراب الموظفين

أُلغيت جميع رحلات الركاب في مطار برلين "براندنبورج"، يوم الأربعاء؛ إثر إضراب الموظفين للمطالبة بزيادة الأجور.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري، أن نحو 300 رحلة إما ألغيت أو أعيد جدولتها، مما أثر على حوالي 35 ألف مسافر، فيما دعا اتحاد العمال "فيردي" إلى تنظيم "الإضراب التحذيري" لمدة يوم لتكثيف الضغط قبل الجولة التالية من المفاوضات مع الرؤساء، حيث يتوقع الاتحاد مشاركة 1500 موظف بالمطار في الإضراب.

وأشار الموقع إلى أن اتحاد العمال يدفع تجاه زيادة الراتب الشهري بمقدار 500 يورو على مدار 12 شهرا للطاقم الأرضي، فضلا عن دفع مكافآت أعلى لساعات نهاية الأسبوع والعطلات بالنسبة لأفراد الأمن.

ويأتي أحدث إضراب في برلين بعد صيف مضطرب من الإضرابات والتأخيرات في أكبر مطارات ألمانيا بعد أن ضغطت النقابات العمالية من أجل زيادة في الأجور لتعويض ضغوط تكاليف المعيشة، مع ارتفاع معدلات التضخم الألمانية بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة الأخرى.‏