نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمناقشة مقترح إنشاء لائحة صندوق النظافة

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة ودراسة مقترح إنشاء لائحة صندوق النظافة بالمحافظة طبقا للمادة 35 من قانون 202 لسنة 2020، ضمن خطة المحافظة لدعم منظومة النظافة وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن الهدف من دراسة مقترح لائحة صندوق النظافة، تهدف إلى إحكام الرقابة على الأنشطة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، بالإضافة لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

وأشار السكرتير العام، إلى أن أحكام قانون 202 لسنة 2020 تتضمن إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، أو أي جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تحصيل مبالغ الرسوم المحصلة.