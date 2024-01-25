 عمان تتعادل مع قرغيزستان وتودع أمم آسيا من دور المجموعات - بوابة الشروق
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عمان تتعادل مع قرغيزستان وتودع أمم آسيا من دور المجموعات

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 7:27 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 7:27 م

ودع منتخب عمان منافسات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع منتخب قرغيزستان 1 /1، اليوم الخمبس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

ورفع منتخب عمان رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، ليفقد فرصة التأهل كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، فيما حصل منتخب قرغيزستان على أول نقطة له في البطولة بعد خسارته في أول مباراتين أمام السعودية وتايلاند.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب أندونيسيا ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث أنهى دور المجموعات في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، خلف المتصدر منتخب العراق برصيد تسع نقاط ومنتخب اليابان صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وتقدم منتخب عُمان عن طريق محسن الغساني في الدقيقة الثامنة، وأدرك منتخب قرغيزستان التعادل عبر جويل كوجو في الدقيقة 80.


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