إقبال ملحوظ على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيام افتتاحه للجمهور

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور منذ الساعة العاشرة صباحا، حيث تقام فعالياته تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2024، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وقد توافد جمهور القراء بشكل لافت للأنظار، حيث حالة من الازدحام التي بدأت مع انطلاق أولى أيام المعرض، في ظل حضور متنوع في فئاته السنية والعمرية، مابين كبار السن والأطفال، وسط تواجد ملحوظ للأسر التي استغلت الأجازة الرسمية في البلاد اليوم الخميس للتوجه إلى معرض الكتاب.

ورصدت الشروق حالة من الحماس الواضح بين الجماهير قبل فتح الأبواب رسميا في تمام العاشرة، حيث أعربوا عن سعادتهم للتواجد في هذا الملتقى الذي تتنوع فعالياته الثقافية والفنية، مع رغبتهم في اقتناء أحدث الإصدارات والمؤلفات القيمة في المجالات الثقافية والتاريخية والفنية .

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد افتتح المعرض رسميا أمس في حضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وتم تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات، والدخول من بوابة vip وجميع البوابات، وكذلك إمكانية شراء الكتب إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع المتعددة التى تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة، لتساعد على التحول من الإجراءات الورقية المتبعة إلى عصر التحول الرقمى، وتوصيلها عن طريق البريد المصرى لأى مكان داخل مصر تسهيلًا على القراء، وتأكيدًا على محور العدالة الثقافية ونشر الثقافة فى أنحاء الجمهورية كافة من دون تمييز.