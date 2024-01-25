قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل أو التغيير الوزاري، هو الشغل الشاغل للمصريين في الشارع الآن وسط تساؤلات كثيرة، متي سيتم التعديل؟



وأشار إلى أنه يتمنى عودة العديد من الأول منها السياحة والإعلام والاستثمار، موضحا أنه لا بد من فصل السياحة والآثار عن بعضهما البعض.



وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن وفقا للمعلومات الواردة إليه فسيؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية في الأول من شهر أبريل المقبل، مشددا على أنه لابد من إعادة النظر في العديد من الوزارات كما أن الدولة بحاجة إلى وزيرين منفصلين للسياحة والآثار.



وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن المواطن يعاني ولديه العديد من المشكلات، قائلا: "محتاجين نلم الدنيا".



وشدد بكري على أهمية اتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من حدة الأزمة الحالية، مبينا أن الرئيس السيسي يبعمل ليل ونهار من أجل مصر ويحمل هموم المواطن البسيط.



وأكد أنه لا خيار سوى ااستمرار الإنجازات ومواصلة عمليات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، مشددا على أن الدولة المصرية بحاجة إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الدولة من الانهيار في ظل التحديات التي تحاك بالوطن.



