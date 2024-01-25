قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تعمل على طرح أراض في عدد من المناطق وتحديدا في منطقة رأس الحكمة بمطروح؛ لتوفير سيولة للبنك المركزي بشكل غير تقليدي؛ ليتمكن من السيطرة على السوق السوداء للدولار.



وأوضح خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي حدد قيمة المبلغ المالي الذي يحتاجه، والحكومة اقتربت من توفيره، كي يتم حل أزمة الدولار، لافتا إلى أن بعض رجال الأعمال حولوا أكثر من 100 مليار دولار للخارج، وبعد تنفيذ خطة الحكومة والبنك المركزي ستعود ثقتهم مرة أخرى في الاستثمار بمصر.



وتابع «مسئول حكومي أكد أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار في بند التوريق، وأن سنة 2024 هي عام العبور من الأزمة»، مردفا: «لدينا أمل كبير جدا، والمهم أن يطمئن المواطنون، وهو ما سيتحقق حال ضبط الأسعار».



وحول الشائعات التي تتردد حول عجز مصر عن تسديد ديونها، قال: «غير صحيح، التزامات مصر تبلغ 28 مليار دولار هذا العام وبدأت بالفعل في سدادها»، مؤكدا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، ولديها برنامج لتخارج المؤسسات السيادية من بعض المؤسسات.



وأضاف بكري: «إحنا في ظروف صعبة، والأسعار صعبة، والجنيه يتراجع، لكن ده مش معناه إن البلد خلصت، لدينا مشكلة لكن الحل مش مستحيل، ومسئول حكومي كبير قال إن هناك حل لسعر الصرف خلال أسابيع، وفقا – لتصريح المسئول- وارد ميطعلش صح، لكني أعتقد في صحة هذا الأمر».



وتابع: «نحتاج إلى أيادي قوية بجوار الرئيس، توجد إنجازات ولدينا بلد ترغب في النهضة، البلد هتعدي بالمصريين، القادم أفضل رغم محاولات البعض من إعادة سيناريو الفوضى، لو فكرت فيه المصريين نفسهم هياكلوك».





