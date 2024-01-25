الخارجية الكورية الجنوبية تؤكد على اتصالات جارية مع اليابان بعد حكم بشأن ضحايا العمل القسري

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الإبقاء على اتصالات وثيقة مع اليابان بشأن القضايا الثنائية، بعدما أعربت طوكيو عن أسفها بشأن قرار أعلى محكمة بكوريا الجنوبية في صالح مواطنيها من ضحايا العمل القسري خلال الحرب في اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أحكام محاكم أدنى درجة بشأن 3 قضايا تعويض منفصلة من جانب 23 من ضحايا العمل القسري وذوي ضحايا آخرين بين 2013 و2015 ضد شركة الهندسة اليابانية ناتشي فوجيكوشي، بحسب وكالة أنباء يونهاب.

وبموجب الأحكام يجب أن تدفع ناتشي-فوجيكوشي ما بين 80 مليون وون (59 ألفا و880 دولارا أمريكيا) و100 مليون ون لكل مدعي، ليصل إجمالي المبلغ لـ2.1 مليار ون، بالإضافة للفوائد على المدفوعات المتأخرة.

وعقب الحكم، أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن عميق أسفه بشأن قرار المحكمة، قائلا: "هذا غير مقبول".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو - سوك في بيان مقتضب: "نقول إننا نتواصل عن كثب (مع اليابان) بشأن قضايا رئيسية بين كوريا الجنوبية واليابان".

كانت شركة ناتشي - فوجيكوشي، قد أجبرت الضحايا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت كوريا تحت الحكم الاستعماري الياباني.

وفي مارس 2023 الرئيس يون سوك يول، قال إن كوريا الجنوبية سوف تعوض ضحايا العمل القسري بنفسها بدون طلب إسهامات من الشركات اليابانية المسؤولة، وهو قرار أشادت به طوكيو وأدى إلى دفء درامي في العلاقات الثنائية.

وأُجبر الكثير من الكوريين على العمل في المناجم والمصانع اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية خلال الاستعمار الياباني.

وظلت المسألة شوكة في ظهر العلاقات الثنائية.