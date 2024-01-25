محامي كهربا: دفع الغرامة؟ لا نريد دغدغة مشاعر جماهير الزمالك

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كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا حقيقة تقدمه بطلب لنادي الزمالك من أجل عرض تسوية الغرامة الموقعة على اللاعب والتي تبلغ ما يقرب من 2 ونصف مليون دولار حسب قرار المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وصرح محام كهربا تلفزيونيا لقناة ( MBC) مصر "فوجئت بتصريح من مسئول في نادي الزمالك أنني تقدمت بطلب عرض تسوية وتم رفضه... والله لم أتقدم بأي طلب للتسوية أو عرض سداد أو تقسيط".

أضاف: "سؤالي لمجلس إدارة نادي الزمالك إذا كان هناك عرض للتسوية قمت بتقديمه؟ ألا يجب أن يكون مكتوبا وليس شفويا أتحداهم يظهروا الطلب للإعلام وانتظر المواجهة على الهواء".

أكمل: "لم أتقدم بعرض للتسوية أو التقسيط، الأمر ليس له علاقة بجاهزية فلوس الغرامة من عدمها الموضوع أمام المحكمة الرياضية ونسير في إجراءات الاستئناف".

واصل: "متى يتم دفع الغرامة؟ في أغسطس 2024، كلنا مشغولين دلوقتي بدعم المنتخب الوطني ببطولة أمم إفريقيا ولا يوجد أي داع لدغدغة مشاعر جماهير الزمالك ولو في عرض اتقدم كما يتردد أطالب إدارة نادي الزمالك الموكرة يخرجوه للإعلام".

أتم: "التسلسل القانوني للقضية؟ نسير في إجراءات الاستئناف ندفع الغرامة في أغسطس 24 أو بأغسطس عام 2025 الله أعلم أحنا شغالين وفقا للوائح والإجراءات القانونية ويوم موعد استحقاق دفع الغرامة سوف نقوم بسدادها".