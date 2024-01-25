تضامن المنيا: انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية

• 20 متقدمة وتصعيد 8 للتصفية على مستوى الجمهورية



أعلن ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم إنهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 في محافظة المنيا، وتم اتباع المعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الاختيار.

وأضاف أن اللجنة شارك فيها كل من: أماني علي تامر، وكيل المديرية، وعلياء محمد حسن، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وتابع أنه تم الالتزام بالشفافية والحيادية التامة في عملية اختيار الأمهات المثاليات، سيتم تصعيدهن لوزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة السنوية لاختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية في مارس المقبل.

وقال إنه تقدم 20 أمًا للمديرية، حيث تنطبق الشروط على 8 منهن، بما في ذلك 3 أمهات مثاليات طبيعيات، و2 من الأمهات المعاقات وذوي احتياجات خاصة، وزوجة شهيد، وأم مثالية لابن معاق، وأم بديلة.

يُذكر أنه تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2024، وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ المنيا.

شارك في اللجنة ممثلون لبعض الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.