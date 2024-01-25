ألمانيا: إلقاء القبض على تلميذ بعد مقتل زميلة له بمدرسة ثانوية والاشتباه في علاقة عاطفية

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أعلنت الشرطة الألمانية بجنوب البلاد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على تلميذ /18 عاما/ بعد مقتل تلميذة في مدرسة ثانوية في جريمة عنف.

وأوضحت الشرطة اليوم أنه يشتبه أن التلميذ قتل زميلته بالمدرسة التي تبلغ أيضا 18 عاما.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل تلميذة إثر جريمة عنف في مدرسة ثانوية.

وتفترض الشرطة حتى الآن أنها جريمة على خلفية علاقة عاطفية، ولكنها لم تعلن أية تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن الجريمة تسببت في قيام الشرطة بعملية موسعة وإطلاق إنذار كبير صباح اليوم في المدرسة الثانوية الواقعة في بلدة سانت ليون-روت التي تقع بالقرب من مدينة هايدلبرج الشهيرة في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب ألمانيا.

وكان قد تم إجلاء جميع التلاميذ والتلميذات من المدرسة بعد الجريمة، وقام أفراد شرطة مسلحون بتفتيش المدرسة، كما تمت الاستعانة بفرق إنقاذ وكذلك مروحية ومستشاري طواري.