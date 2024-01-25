الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ٢ حارة مرورية من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري من أعلى طريق المنصورية لمسافة ٥٠٠ متر بالاتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب لمدة ١٥ يوما، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع حارتين مرورية ابتداء من صباح يوم السبت المقبل وحتى يوم السبت 10 فبراير المقبل، على أن يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات.

ووجه المحافظ، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة ١ كم - ٥٠٠ متر و١٠٠ متر في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.