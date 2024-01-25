يعقد قسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة مؤتمره الدوليّ السابع بعنوان: "فلسطين: الماضي والحاضر والمستقبل"، يومي 23 و24 أبريل 2024.

وتشمل رؤية المؤتمر بيان جوانب القضية الفلسطينية في الأدبيات العبرية القديمة والحديثة والمعاصرة، وبيان الثوابت، وأثر المتغيرات على مستقبل فلسطين.

يسعى المؤتمر إلى رصد وتحليل الاتجاهات المعرفية والفكرية تجاه فلسطين كما تعكسها الكتابات العبرية في مراحلها المختلفة.

يهدف المؤتمر إلى إبراز دور المؤسسات الأكاديمية المعنية بالشأن الفلسطيني والدراسات العبرية في كشف حقيقة المجتمع الإسرائيلي وتوجهاته، وعرض الجهود البحثية في مجال الدراسات العبرية والإسرائيلية التي تؤكد على ثوابت الحق العربي في فلسطين و الهُوية العربية والإسلامية لفلسطين دينيا وتاريخيًا وجغرافيًا، وتناول النظريات والاتجاهات البحثية الحديثة التي تُفند المزاعم الإسرائيلية الصهيونية بعدم أحقية الشعب الفلسطينيّ في أرضه.

كما يهدف إلى تعميق دور الدراسات اللغوية والأدبية والفكرية والاجتماعية في تنقية الخطاب العربي مما شابه من مصطلحات صهيونية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يروج لها الإعلام الصهيوني والغربي تجاه فلسطين، وكشف المُخطَّطات الصهيونية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، وتعزيز دور الدراسات اللغوية السامية في دحض الادعاءات الصهيونية المبنية على وثائق ونصوص مزيفة، واستشراف توجهات صانع القرار الإسرائيلي من خلال الإنتاج الأدبي والفكري والمعرفي المكتوب باللغة العبرية.

يُتِيحُ المؤتمر فرصة المشاركة لجميع الفروع والتخصصات والجهات والهيئات المهتمة بموضوع فلسطين والقضية الفلسطينية سواءً فيما يتعلق بواقع فلسطين والقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بثوابت القضية أو استشراف مسارات مستقبل القضية.