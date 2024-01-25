وزيرة خارجية ألمانيا تزور كينيا اليوم

من المقرر أن تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، جولتها في شرق أفريقيا اليوم الخميس، بعد تأخير دام يوما.

وكانت بيربوك اضطرت للتوقف الليلة الماضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال رحلتها المقررة إلى جيبوتي، وذلك بسبب عدم الحصول على إذن بالتحليق فوق إريتريا.

وذكرت مصادر من الوفد (المرافق للوزيرة) مساء أمس الأربعاء: "سيتم استئناف الرحلة غدا بزيارة كينيا وفقا للبرنامج، وذلك بعد التوقف للتزود بالوقود في جدة".

وألغت بيربوك زيارتها إلى جيبوتي التي كان مخططا لها صباح اليوم الخميس، حيث كانت ترغب الوزير الألمانية في تفقد الميناء هناك في الأساس قبل مواصلة زيارتها إلى كينيا.

وتعتزم وزيرة خارجية ألمانيا زيارة جنوب السودان غدا الجمعة، في ختام جولتها في شرق أفريقيا.

أما عن جدول الزيارة اليوم الخميس في كينيا، فمن المقرر أن تلتقي بيربوك بالرئيس ويليام ساموي روتو، وتعتزم أيضا زيارة مركز تدريب بالعاصمة نيروبي.