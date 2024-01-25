الأوقاف تعلن مسابقة جديدة: لأول مرة السن حتى 40 عاما وفتح الباب لتقدير مقبول

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن مسابقة جديدة بالأوقاف، حيث سيكون السن حتى 40 عاما وفتح الباب لتقدير مقبول لأول مرة.

وقال، في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنها ستكون لـ(1000 إمام، و1000 عامل)، متابعا: "انتظروا رابط التقديم، وفتح الباب لتقدير مقبول لأول مرة".

وفي منشور منفصل، أعلن "جمعة" عن "فرصة لخطباء المكافأة الراغبين في التعيين".

وقال إن "باب التقدم في مسابقة الأئمة مفتوح لكل خطباء المكافأة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف حتى سن 40 عاما، لجميع التقديرات بما فيها تقدير مقبول".