الحكم بحبس المسئول السابق بالاستخبارات الروسية إيجور جيركين لمدة 4 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة روسية بحبس المسؤول السابق بالاستخبارات الروسية والقومي المتشدد إيجور جيركين لمدة أربعة أعوام لتحريضه على التطرف، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

كما منعت محكمة موسكو جيركين من إدارة وسائل الإعلام على الانترنت لمدة ثلاثة أعوام.

وقال الدفاع إنه سوف يطعن على الحكم.

وعلى الرغم من أن جيركين يعد مؤيدا للحرب الروسية ضد أوكرانيا، فإنه يعد منتقدا شرسا للرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقد صدر حكم ضده لاتهامه بالقتل في هولندا لدوره في إسقاط طائرة الركاب ام اتش 17 فوق شرق أوكرانيا.

وعاش جيركين لفترة طويلة في روسيا بدون مشاكل مع السلطات القضائية. وتمكن من انتقاد القيادة العسكرية، ووصفها بغير الكفء، في الوقت الذي كان يتم فيه إلقاء القبض على الساسة الليبراليين للإساءة للجيش الروسي.

وفي صيف 2023، تم إلقاء القبض على جيركين لما يتردد عن قيامه بالتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية.

وقد اتهم جيركين بوتين بالضعف والتردد.