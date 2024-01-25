أسفرت جريمة عنف عائلي في بلدة مونتاباور غربي ألمانيا، عن مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس، من بينهم طفل، حسبما أفادت الشرطة.

وذكر ممثلو الادعاء أن رجلا، 37 عاما، قتل والده 68 عاما، وزوجته 39 عاما، وابنهما، 3 أعوام، خلال حالة اهتياج اليوم.

وعثرت الشرطة على الجثث بعد دخول مبنى سكني في البلدة، كما عثرت على الجاني المشتبه به وهو يعاني من إصابات خطيرة.

وأضاف ممثلو الادعاء اليوم الخميس، أنه "وفقا للمعلومات الحالية، قد تكون الجريمة ناتجة عن خلافات عائلية، وكان الجاني والضحايا يقيمون في نفس المنزل".

وبحسب مكتب ممثل الادعاء العام المحلي أطلق الجاني المشتبه به النار على رأسه وتم إعلان وفاته دماغيا في مستشفى محلي.