رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يستقيل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة

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استقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ديميتار كوفاتشيفسكي، اليوم الخميس، تماشيا مع إجراء متبع بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة في 8 مايو.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لكي تتولى مسؤولية الانتخابات وتنظيمها.

وأصبح هذا الإجراء بمثابة القاعدة المطبقة في أعقاب تلاعب حكومات سابقة في نتائج الانتخابات. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ لأول مرة في عام 2016.

ومن المفترض أن تعمل الحكومة المؤقتة، التي تضم أيضا سياسيين معارضين، على ضمان إجراء الانتخابات على نحو صحيح.

وسوف تتولى الحكومة المؤقتة، التي سيسمح لها بالعمل لمدة 100 يوم، مهامها يوم الأحد بعد صدور قرار برلماني آخر.

ويعتزم رئيس البرلمان الحالي، طلعت جافيري، تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، مما يجعله أول ألباني الأصل يتولى هذا المنصب.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 8 مايو، على أن تُجرى الجولة الأولى في 24 أبريل.

ويتولى كوفاتشيفسكي، الذي ينتمي إلي حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، رئاسة الحكومة منذ يناير 2022.

وحينها حل محل زميله في الحزب زوران زائيف الذي استقال في أكتوبر 2021 بسبب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات محلية.