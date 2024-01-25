 رئيس الشاباك الإسرائيلي يحذر من انتفاضة جديدة أشد قسوة من 7 أكتوبر إذا رفضت تل أبيب السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الشاباك الإسرائيلي يحذر من انتفاضة جديدة أشد قسوة من 7 أكتوبر إذا رفضت تل أبيب السلام

هايدي صبري
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 2:47 م

حذر الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، عامي أيالون، من اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن إسرائيل ينتظرها ما هو أسوأ من 7 أكتوبر إذا رفضت السلام.

وقال في مقابلة أجراها مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحرب في غزة لا يمكن الانتصار فيها، مشيرًا إلى عدم وجود خطط لليوم التالي للحرب.

وذكر أن حماس لن تنتهي حتى وإن نجحت إسرائيل في قتل كل قيادتها، مؤكدًا أن هناك فلسطينيين يؤيدون حماس لا لأنهم ملتزمون بأيديولوجيتها، بل لأنهم يرونها المنظمة الوحيدة التي تناضل من أجل حريتهم وإنهاء الاحتلال.


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