تحذيرات من انهيار قطاع إنتاج الدواجن في سوريا مع رفع أسعار المازوت وعزوف المُربّين

يُحذّر متخصصون في إنتاج الطيور في سوريا من أزمة يشهدها القطاع بعد رفع أسعار المازوت المخصص لمنشآت الإنتاج الداجني، دفعت البعض إلى وصف الوضع بأنه يميل إلى الانهيار في غياب أي جهود لإعادة التوازن للأسواق.

وقال سامي أبو دان، مدير المؤسسة العامة للدواجن في سوريا، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "قطاع الدواجن لا يشهد أزمة، بل انهيارا بكل ما للكلمة من معنى"، مشيرا إلى عزوف من جانب المربين عن إنتاج الطيور الحيّة أدى إلى انخفاض المعروض منها وارتفاع الأسعار.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) قرارا رفعت بموجبه سعر اللتر الواحد من المازوت المخصص لمنشآت إنتاج الدواجن إلى ثمانية آلاف ليرة سورية (نحو 0.5 دولار أميركي) من ألفي ليرة في السابق، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وبتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة النفط والثروة المعدنية التي تتبعها الشركة.

وحذّر أبو دان من أن هذه الزيادة في سعر المازوت ستُعَمّق مشكلة عزوف المربين، معتبرا أنها تنعكس سلبا على قرار سابق يُشجّع دخول المداجن غير المرخصة للإنتاج وإعطائها ميزات؛ وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطيور الحية ومنتجاتها عند مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى مدير المؤسسة العامة للدواجن أن أهم العقبات التي تعاني منها المداجن "تتمثل في غلاء مستلزمات العملية الإنتاجية، وأهمها الأعلاف، التي تشكل 75 في المئة من تلك المستلزمات"، والتي قال إن أسعارها في سوريا "أغلى من دول الجوار بنسبة 30 بالمئة، بسبب الحصار وتأمين البواخر وغيره".

ويعتبر أبو دان أن عدم وجود دراسة للتكلفة الحقيقية لإنتاج الدواجن والبيض في نشرات وزارة التجارة الداخلية تتحدد على أساسها أسعار الدواجن يترك الأسعار للعرض والطلب، الذي تحدده القوة الشرائية.

لكنه في الوقت ذاته يرى أنه حتى إذا وُضعت تسعيرة تُناسب التكلفة مع إضافة هامش ربح بسيط للمربي دون وجود قدرة شرائية للمواطن "فلا يُمكن لها (تلك المنتجات) أن تباع، خاصة أنها غير قابلة للتخزين، وليست هناك حاجة يومية لها".

وشدد على ضرورة توفير الدعم وتأمين أعلاف بأسعار أقل، بالإضافة إلى تأمين حوامل الطاقة من مازوت وخطوط كهرباء معفاة من التقنين لمزارع التفريخ.

* أسعار مرتفعة لغذاء مهم

ويُبدى السوري عادل أسمر استهجانه من عدم وضع حد لارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسوق السورية، وتحديدا البيض والدجاج. ويرى أن هذين المكونين الغذائيين "تحوّلا من غذاء أساسي إلى ترف لا يُمكن تحمّله بالنسبة لكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود بسبب الفجوة بين قيمة الرواتب والأسعار".

يعمل عادل (42 عاما) في إحدى شركات تصنيع العصائر في منطقة المزة غرب العاصمة السورية دمشق؛ ويشير إلى أنه يجد صعوبة في توفير القيم الغذائية التي تمنع إصابة أبنائه بنقص الكالسيوم.

ويرى عادل أنه "لم يبق للفقير ما يأكله"، حيث يشير إلى أنه اضطر لإخراج البيض من وجبة الإفطار اليومية ونظام التغذية بشكل عام واستبداله بأطعمة أرخص ثمنا مثل الفول والحُمّص والبطاطا.

وقال في حوار أجرته معه وكالة أنباء العالم العربي "كلّ ما أفعله هو التفكير في كيفية استغلال ميزانيتنا لمجرد إطعام أنفسنا؛ وفي كل مرة نزور فيها السوبر ماركت، نضيف مادة جديدة للائحة المحرمات في منزلنا التي تضم أطعمّة حُرمنا منها بسبب تخطي أسعارها قدرة العائلة الشرائية".

وبحسب مؤشر صحيفة (قاسيون) المحلية، فقد تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد مع بداية عام 2024 عتبة 12 مليون ليرة سورية، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في البلاد 185 ألفا و940 ليرة.

ويرتبط تناول البيض في ذاكرة السورية ناهد البدوي (45 عاما)، والتي تعمل في إحدى الشركات الحكومية، بطفولتها عندما كان يصبح وجبة فقط في نهاية الشهر عند نفاد راتب والدها.

وتقول "كنّا نسلق البيض والبطاطا في نهاية كل شهر، حين كان راتب والدي لا يكفي لشراء اللحم وتحضير الأطباق المُكلّفة؛ أما اليوم، فراتبي يعجز حتى عن تحمل تكلفة البيض كطبق يومي"، مشيرة إلى أن سعر البيضة الواحدة وصل إلى 2500 ليرة في حين لا يزيد راتبها على 250 ألف ليرة.

عبد الرحمن قرنفلة، المتخصص في الإنتاج الحيواني، أوضح بدوره لوكالة أنباء العالم العربي أن معدل ارتفاع أسعار بيض الدجاج في سوريا منذ عام 2011 كان الأعلى بين أسعار المواد الغذائية.

وقال "في السنوات الأخيرة، تراجع الاهتمام بتربية الثروة الحيوانية عموما، نتيجة لقلة الدعم وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج؛ كما أن جشع بعض التجار ومنتجي الأعلاف كان كارثيا".

واعتبر بدوره أن قطاع الدواجن تعرض "لضربة قاضية تلقاها من مطرقة أسعار الأعلاف والمازوت"، مشيرا إلى أن أصحاب المزارع باتوا يذبحون نحو 40% من الدجاج المنتج للبيض ويبعونه لحما بسبب ارتفاع تكاليف التربية والخسارة التي يتعرضون لها في ظل الأسعار الحالية، بحسب وصفه.

* الدجاج أيضا

وتسجّل الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا أيضا في أسعار لحوم الطيور، بعد انخفاض محدود في الأسعار خلال الشهر الماضي.

وتقول السورية لوريس الباشا (30 عاما)، وهي من مدينة طرطوس، إن "عددا كبيرا من أبناء المنطقة يتّجهون إلى شراء أقدام الدجاج وظهورها (الأجنحة) ورؤوسها واستخدامها في الطهي بدلا من الدجاج الكامل، لأنها أوفر ماليا".

تشير لوريس إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي يصل إلى نحو 48 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر شرائح الدجاج نحو 100 ألف، مضيفة أن "عدة عائلات قررت مقاطعة الدجاج إلى حين عودة أسعاره إلى ما كانت عليه في السابق".

وقال أحمد الزعبي، وهو من مُربّي الدواجن في منطقة الباردة بريف دمشق، إن أسباب ارتفاع أسعار الطيور الحيّة ومنتجاتها "أصبحت متراكمة ومعقدة جدا، وتبدأ بارتفاع أجور وسائل النقل وأسعار مازوت التدفئة وتكاليف الأعلاف والضرائب، فضلا عن إصابة أعداد كبيرة من الدجاج بالمرض والإنفلونزا".

وأوضح أن سوريا تستورد معظم المواد المستخدمة في الإنتاج، من أعلاف كالصويا والذرة، ودواء ومحروقات، كالمازوت الذي يستخدم لتدفئة الطيور في ظل غياب الكهرباء فترات طويلة تصل إلى أكثر من 20 ساعة يوميا.

وأرجع مرب آخر، فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الإنتاج "بسبب خروج كثير من المربين من عملية تربية الدواجن، نتيجة تراكم الخسائر التي لم يعد المربون قادرين على تحملها".

وتساءل المربي، الذي احتفظ بمدجن واحد من أصل عشرة كام يمتلكها "في حال لم يستطع المربي أن يجني ثمن التكلفة على الأقل، فلماذا يقوم بالتربية أساسا؟"