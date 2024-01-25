رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة ٥٥ للمعرض والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركة الهيئة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثانية على التوالي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية حيث يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورًا أساسيًا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، متابعا أن نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة.

كما أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة ستقوم بتنظيم عدد من الندوات التي تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى توفير كتيبات تعليمية وتعريفية بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة تساعد على نشر الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع.