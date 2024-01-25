دراسة: أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة لا ينتمون إلى أي دين

كشفت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث الأربعاء عن أن أكثر من ربع البالغين في الولايات المتحدة (28%) لا ينتمون إلى أي دين.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الدراسة شملت عينة من البالغين من 11 ألفا و201 شخص.

بالمقارنة، يعتبر 40% من الأمريكيين أنفسهم من البروتستانت، و20% من الكاثوليك، وفقا لأحدث الأرقام من مركز البحوث.

وجاءت النسبة الأكبر ممن يصفون أنفسهم بأنهم لا ينتمون إلى دين في الفئة العمرية الأصغر، حيث كان 69% منهم تحت سن الخمسين، وكانت الأغلبية أيضا من البيض.

وفي عام 2007 ، كانت نسبة من لا ينتمون إلى أي دين تمثل 16% من البالغين في الولايات المتحدة ، وقد زاد هذا الرقم بشكل مطرد.