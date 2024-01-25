شركات التأمين الألمانية تتكبد المليارات بسبب ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات

قال نوربرت رولينجر، رئيس اتحاد التأمين في ألمانيا (جي دي في)، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن ترتفع تكلفة التأمين على السيارات في البلاد بنسبة 10% في غضون الأشهر المقبلة.

وأضاف رولينجر أن ارتفاع أسعار عمليات الإصلاح وقطع الغيار أدى إلى خسارة شركات التأمين 9ر2 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) في عام 2023، ورفعت العديد من شركات التأمين أسعارها بالفعل مطلع العام الجديد.

ورغم ذلك، وفقا لتقييم رولينجر، لا يمكن توقع عودة شركات التأمين على السيارات إلى تحقيق الأرباح إلا بعد زيادة أقساط التأمين في عام 2025.

وأوضح رولينجر أن من المرجح زيادة تكاليف قطع الغيار والإصلاح هذا العام.

وقال رولينجر: "مقابل كل يورو تم تحصيله، كانت هناك مصاريف مقدارها 10ر1 يورو" في عام 2023.