خبير اقتصادي: تنظيم السوق الموازي بداية حل أزمة الدولار في مصر

أكد عمرو مصطفى كامل، مستشار استثمار وأعمال، أن مصادر الدولار في مصر من قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار المباشر والسياحة، موضحا أن أزمة أن يكون هناك سوق للدولار في البنك والسوق الموازي أزمة موجودة وتكررت أكثر من مرة منذ 15 عاما.

وأوضح "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نعاني من مشكلة في التصدير ولم نحقق عائد دولاري، ولدينا مشكلة في الاستثمار المباشر، موضحًا أن السماسرة وراء تراجع التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، وما يتم تدبير من دولار الآن لا يتم تدبيره من وسطاء.



وتابع: حل الأزمة لا بد أن ننسى الحلول التقليدية من خلال القبض على تجار العملة وقفل شركات الصرافة، ولا بد أن يتم تنظيم السوق الموازي للدولار، وهو شئ معترف به الآن وتنظيم هذا السوق هو بداية الحل، مؤكدًا أن بداية تنظيم السوق الموازي هو تأمين صاحب مصدر الدولار لطرقه بصورة مباشرة سواء مواطن مصري أو مستثمر أجنبي.