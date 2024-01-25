الرئيس الألماني يشيد بالتغييرات في تايلاند تحت قيادة حكومتها المدنية الجديدة

أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، بالتغييرات في تايلاند تحت قيادة حكومتها المدنية الجديدة، ووصفها بأنها أوجه تقدم إيجابية.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس في بانكوك: "بعد أشهر قليلة من تولي الحكومة لا يمكن توقع أن يتغير كل شيء، ولكن الإشارات التي رأيناها حتى الآن مشجعة للغاية".

وتابع الرئيس الألماني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي: "وهذا يستحق ثقتنا".

ومن جهته، قال تافيسين إن تايلاند وألمانيا يعتزمان توسيع نطاق علاقتهما للوصول إلى شراكة استراتيجية، وأشار إلى أنه من المقرر تمهيد الطريق نحو ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لألمانيا في مارس القادم.

وقال رئيس وزراء تايلاند، بالنظر إلى وضع بلاده بعد التحول إلى حكومة مدنية: "تايلاند هنا من جديد".

وأضاف أنه على قناعة بأن زيارة شتاينماير ستقود إلى "عهد جديد" بالعلاقات المتبادلة.