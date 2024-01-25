أمادورا يفجر مفاجأة بإقصاء بنفيكا من كأس الرابطة البرتغالية

فجر فريق إشتوريل أمادورا مفاجأة مدوية بإقصاء مضيفه بنفيكا من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة البرتغالية.



وأنهى الفريقان اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 حيث تقدم الضيوف بهدف سجله رفيق جويتان بعد مرور 16 دقيقة.



لكن بنفيكا نجح في إدراك التعادل عبر مدافعه الأرجنتيني المخضرم نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 58.



واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها إشتوريل أمادورا لصالحه بنتيجة 5/ 4 ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة سبورتنج براجا.



وكان براجا تأهل للمباراة النهائية بفوزه على سبورتنج لشبونة بنتيجة 1 / صفر مساء الثلاثاء.



وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة البرتغالية بين فريقي سبورتنج براجا وإشتوريل أمادورا يوم السبت المقبل.