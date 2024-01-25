سفير روسيا لدى الأرجنتين: توفير كل المتطلبات الأساسية لتعزيز التعاون بين روسيا والأرجنتين

قال السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، في مقال نشرته صحيفة "دياريو بوبولار" الأرجنتينية، إن روسيا والأرجنتين تشتركان في نهج مماثل فيما يتعلق بمجموعة العشرين وقد تعززان التعاون في إطار هذا التنسيق.

وأضاف فيوكتيستوف، في المقال الذي نشرته الصحيفة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده في ريو دي جانيرو يومي 21 و22 فبراير المقبل، أن العديد من جوانب النهج الذي تتبعه روسيا لمواصلة تطوير مجموعة العشرين تتفق مع مواقف الدول النامية، ومنها الأرجنتين، ما يؤدي إلى توفر المتطلبات الأساسية لبناء تعاون أوثق بين دولنا، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فيوكتيستوف: "وكما هو الحال في بوينس آيرس، تعتقد موسكو أنه من المهم التركيز على حل المهام الحالية للتنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الجوع والفقر، وتحسين الدعم الاجتماعي للسكان وضمان وصول جميع الأشخاص إلى الطاقة والغذاء والرعاية الصحية والتعليم دون عوائق".

وأضاف فيوكتيستوف، أن روسيا والأرجنتين تسعيان إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتابع الدبلوماسي الروسي: "نحن متحدون في تطلعاتنا لجعل الاقتصاد العالمي أكثر انفتاحا، من خلال ضمان النهج غير التمييزي لجميع المشاركين فيه ورفض القيود الأحادية الجانب التي تتعارض صراحة مع مبدأ المنافسة العادلة ومفهوم السوق الحرة".

وقال فيوكتيستوف: "باختصار تتوفر كل المتطلبات الأساسية لتعزيز التعاون الروسي الأرجنتيني في مجموعة العشرين؛ بهدف حل المشاكل العالمية التي تتطلب جهدا منسقا على المستوى الدولي".