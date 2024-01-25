ألمانيا: منظمتان بيئيتان تتخذان إجراءات قانونية بشأن مبيد الحشائش جليفوسات في الاتحاد الأوروبي

تتخذ مؤسسة "أوريليا"، المتخصصة في حماية البيئة، والمنظمة الألمانية لحماية البيئة إجراءات قانونية ضد قرار المفوضية الأوروبية بتجديد الموافقة على مبيد الحشائش المثير للجدل "جليفوسات".

وقالت مؤسسة أوريليا إن المنظمتين تقدمتا بطلب إلى المفوضية الأوروبية مساء الأربعاء لإلغاء ترخيص جليفوسات، حيث تريدان اتخاذ إجراءات قانونية ضد تجديد التفويض في المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورج.

وفي أواخر العام الماضي، تدخلت المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بأن جليفوسات يمكن استخدامه في الاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات أخرى بعد أن أخفقت الدول الأعضاء في التوصل إلى استنتاج بشأن استخدامه في لجنة للاستئناف.

وهناك جدل حول ما إذا كان جليفوسات يمكن أن يكون مسرطنا. وهناك أيضا مخاطر على البيئة. وخلص تحقيق معقد أجرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مؤخرا إلى عدم وجود مخاطر غير مقبولة ولكنه أشار إلى وجود فجوات في البيانات في العديد من المجالات.

وقالت مؤسسة أوريليا: "مبيد الحشائش جليفوسات ككل يهدد التنوع البيولوجي والنحل". وأظهرت دراسات أجريت بشكل مستقل عن مصنعي مبيدات الآفات تأثيرا سلبيا مباشرا لجليفوسات على الصحة ومتوسط العمر المتوقع للحشرات الملقحة.