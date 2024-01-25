أمريكا: الإعلان عن خطط لتشديد المراجعة البيئية على صادرات الغاز الأمريكي خلال أيام

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين تعتزم الكشف عن خطط تكثيف المراجعة البيئية لطلبات تصدير الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تضغط فيه شركات النفط والغاز الطبيعي من هذه الخطة التي تهدد بتباطؤ هذه الصادرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه قد يتم الإعلان عن القواعد الجديدة بنهاية الأسبوع الحالي"، مضيفة أن مسؤولي البيت الأبيض أمضوا أسابيع في مناقشة هذا الموضوع بما في ذلك مدى شدة القواعد الممكن تطبيقها، في الوقت الذي يحاولون فيه التوفيق بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي الأمريكي التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

وذكرت بلومبرج أن أي تغيير في طريقة مراجعة وزارة الطاقة الأمريكية لتراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال تهدد باضطراب عمليات تطوير المحطات العملاقة لإسالة الغاز الطبيعي وتصديره على ساحل خليج المكسيك وفي مناطق أمريكية أخرى، وتراجع إمكانيات التصدير الأمريكية. ويشترط القانون الأمريكي الحالي قيام الحكومة بتحديد ما إذا كانت الصادرات تخدم المصالح العامة، لكن المسؤولين الأمريكية بدأوا دراسة السبل التي تقوي عمليات المراجعة وتقييم تأثير مشروعات الغاز الطبيعي على ظاهرة التغير المناخي.

يذكر أن الولايات المتحدة أصبحت حاليا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم لكن نشطاء الدفاع عن البيئة يقولون إ، السماح بزيادة الصادرات الأمريكية ستؤدي إلى توسعات أكبر في المشروعات التي تهدد جهود الحد من الاحتباس الحراري.