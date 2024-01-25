مانشيني يلمح لـ «تلاعب» في نتيجة مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا

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ألمح الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، إلى وجود تلاعب في نتيجة مباراة منتخبي كوريا الجنوبية وماليزيا، ببطولة كأس آسيا 2023.

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم نتيجة مباراة منتخبي كوريا وماليزيا، ليتجنب الأول مواجهة المنتخب الياباني في الدور ثمن النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره الكوري الجنوبي، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، يوم الثلاثاء القادم.

وقال مانشيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وتايلاند: «إذا أردت أن تصبح بطلًا يجب أن تواجه الاقوياء ولا تخشى منهم، ونحن لا نلعب للخسارة أو التهاون، نحن هنا للفوز فقط».

وأضاف: «كنت متوقع أن نسجل 6 أهداف في دور المجموعات، ولكن تبقى هدفين سنسجلها في مباراة كوريا القادمة».

وبسؤاله عن رأيه في مشهد ضحك كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية بعد تلقى فريقه هدف التعادل أمام ماليزيا، قال: «أنا ضحكت على ضحك كلينسمان للهدف على مرماه، الوضع غريب ومضحك».

وأتم: «أستغرب من بعض النتائج التي حدثت اليوم، ونتائج المجموعة الخامسة غريبة جدًا».