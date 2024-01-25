مركز شباب مدينة دمياط ينظم ندوة توعوية عن الأزمات والكوارث

نظم مركز شباب مدينة دمياط، ندوة توعوية عن الأزمات والكوارث، بحضور 25 مشاركا من سن 16 إلى 40 عاما.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليوم، أن الندوة تهدف إلى معرفة ما هي الكارثة، ومعرفة كيفية إعداد وتنفيذ خطط وبرامج لتأمين بيئة العمل، والحد من الأخطار والآثار السلبية، ومعرفة كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع أو تخفيف حدوث الأزمة، ونشر الوعي الثقافي.

وأضاف البيان أن إدارة الأزمات والكوارث تهدف إلى التحكم في أحداث مفاجأة و متفاقمة، والتعامل معها وتصنيفها ومواجهة آثارها ونتائجها، وهي إدارة تقوم على الدراسة والبحث، والمعرفة والتجارب المستفادة، والتخطيط واستخدام المعلومات والبيانات كأساس للقرار السليم.

و يأتي ذلك برعاية الدكتور دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات للدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.