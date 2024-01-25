إصابة نائبة في كوريا الجنوبية إثر هجوم عليها بأحد شوارع سول

بعد حوالي 3 أسابيع من تعرض زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الكوري الجنوبي، لي جيه-ميونج، للطعن في رقبته خلال زيارة لمدينة بوسان بجنوب شرق البلاد، أصيبت النائبة عن حزب سلطة الشعب الحاكم، بيه هيون-جين، في رأسها بعد تعرضها لهجوم اليوم الخميس.

وقال مكتب النائبة إن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة مساء في منطقة "جانجنام" بجنوب سول، عندما اقترب أحد المشاة وضربها على مؤخرة الرأس بحجر، بحجم قبضة رجل بالغ.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب بأن النائبة نُقلت إلى مستشفى جامعة "سونتشونهيانج"، وهي تعاني من نزيف في رأسها. ولم تفقد "بيه" الوعي، ولا يعتقد أن إصابتها تهدد حياتها.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به مؤقتا في "جانجنام"، وقال المشتبه به للضباط إنه يبلغ من العمر 15 عاما.

ومن المقرر أن تشهد كوريا الجنوبية انتخابات برلمانية في أبريل المقبل.

وكان الهجوم على لي جاي ميونج في الثاني من يناير أثار قلقا كبيرا بشأن الأمن خلال الحملات الانتخابية للأحزاب.