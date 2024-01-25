 الاقتصاد الأمريكي ينمو بواقع 3.3% في الربع الأخير من 2023 ويتجاوز التوقعات - بوابة الشروق
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الاقتصاد الأمريكي ينمو بواقع 3.3% في الربع الأخير من 2023 ويتجاوز التوقعات

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 6:31 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 6:31 م

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرا، اليوم الخيمس، أظهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو تجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بواقع 3ر3% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 9ر4% في الربع الثالث. وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.

وقالت الوزارة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أكبر من المتوقع قد عكس زيادة في الانفاق الاستهلاكي، والصادرات، وانفاق حكومات الولايات والإدارات المحلية، والانفاق الحكومي الاتحادي، والاستثمارات في المخزون الخاص، وغيرها.


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