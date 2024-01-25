قيادي بالجيش الألماني: سيتم وضع خطة عمليات جديدة والانتهاء منها بحلول نهاية مارس

يستعد الجيش الألماني حاليا للدفاع الوطني بألمانيا من خلال تحسين التشابك والتواصل مع أجهزة أمنية ومنظمات الحماية من الكوارث ومؤسسات صناعية.

وقال قائد القيادة الإقليمية بالجيش، اللفتنانت جنرال أندريه بودمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم وضع خطة عمليات جديدة لألمانيا، حيث تحدد كيفية اتخاذ إجراء مشترك ضد التهديدات التي تواجه البلاد.

ومن المقرر مناقشة الخطة، وهي سرية للغاية في تفاصيلها وتحتوي على مئات الصفحات، اليوم الخميس في ندوة بالعاصمة برلين مع أجهزة الشرطة وموظفي الحماية المدنية وعلماء وكذلك مع أوساط صناعة الطاقة والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر الانتهاء من الخطة بحلول نهاية مارس القادم.

يشار إلى أنه سيكون لألمانيا للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطة دفاع حديثة وشاملة مجددا.

ويتوقع الجيش مواجهة أربعة تهديدات، يمكن رصدها بالفعل حاليا، من بينها الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. وأوضح اللفتنانت جنرال الألماني أن الخصم سيحاول التأثير على رأي المواطنين وربما أيضا على وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا شن هجمات سيبرانية ضد شركات الطاقة والاتصالات عن بعد.

وقال إن التهديد الثالث يتمثل في حالات تجسس مستهدفة، مضيفا أن التهديد الرابع الذي يجب الاستعداد لمواجهته حاليا، هو أعمال التخريب.