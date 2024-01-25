الشرطة الإيطالية تطارد مشتبها به تعمد تخريب كاميرات رصد السرعة

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن العديد من أعمدة كاميرات السرعة في مناطق لومباردي وفينيتو وبيدمونت، شمالي البلاد، تعرضت للتخريب عن طريق قطعها بمنشار، ثم القائها في الطريق .

ولم تكتشف السلطات المسؤول عن عملية التخريب، ولكنها أعربت عن اعتقادها بأن مرتكبها نفس الشخص..

وفي معظم الحالات، تم قطع الأعمدة بمنشار زاوية.

واحتفت وسائل التواصل الاجتماعي بالجاني، ووصفته بأنه بطل، أو روبن هود الجديد الذي ينقذ السائقين على الطرق المذكورة من دفع غرامات باهظة، وفي الوقت نفسه، تغطي تحقيقات الشرطة كل الاتجاهات في المناطق المتضررة.

وسلطت الهجمات على عدد كاميرات السرعة على الطرق الإيطالية وأثارت جدلا مجتمعيا ساخنا.

يشار إلى أن إيطاليا تمتلك نحو 11 ألف كاميرا مثبتة لرصد السرعة ، وهو أكبر عدد في دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو خمسة آلاف كاميرا فقط في ألمانيا.