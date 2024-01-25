 الحكومة الألمانية توافق على تمديد مشاركة الجيش في بعثة جنوب السودان الأممية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية توافق على تمديد مشاركة الجيش في بعثة جنوب السودان الأممية

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 12:38 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 12:38 ص

تعتزم القوات المسلحة الألمانية، المشاركة في مهمة "سي جارديان" التي ينظمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للمراقبة البحرية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) لعام آخر.

وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء الألماني وافق على تمديد فترة البعثتين حتى مارس 2025.

وتستخدم مهمة "سي جارديان" سفنا وطائرات لمراقبة البحر الأبيض المتوسط وتهدف لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة.

وتهدف بعثة (يونميس) إلى دعم عملية السلام في جنوب السودان وحماية المدنيين.

وما زال يتعين أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن فترة مد البعثتين.

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