تريزيجيه يزين قائمة نجوم أمم إفريقيا في ختام دور المجموعات

تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني ضمن قائمة نجوم الجولة الثالثة لختام دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة في كوت ديفوار حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

وتأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة القارية، منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا وكوت ديفوار وغينيا والكاميرون ونيجيريا والرأس الأخضر ونامبيبيا والسنغال الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ومالي وغينيا بيساو وأنجولا وبوركينا فاسو.

وبعد نهاية كل مباراة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اللاعب الأفضل خلال كل مباراة وهو التي توج بها تريزيجيه في مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بعد أن نجح في تسجيل هدفًا وصناعة آخر لمصطفى محمد.

وفاز بابكر نياسي لاعب موريتانيا بجائزة رجل المباراة خلال لقاء الجزائر، ونال سفيان أمرابط جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وزامبيا.

رجل مباراة غينيا الاستوائية وكوت ديفوار: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية)- رجل مباراة موزمبيق وغانا: محمد قدوس (غانا) - رجل مباراة غينيا والسنغال: عبد الله سيك (السنغال) - رجل مباراة جامبيا والكاميرون: كريستوفر ووه (الكاميرون)

رجل مباراة أنجولا وبوركينا فاسو: كيالوندا جاسبار (أنجولا) - رجل مباراة جنوب أفريقيا وتونس: ثيمبا زواني (جنوب أفريقيا) - مباراة ناميبيا ومالي: ديون هوتو (ناميبيا) - رجل مباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية: جايل كاكوتا (الكونغو الديمقراطية).