جنرال موتورز تستعد لطرح الجيل الرابع من السيارة شيفروليه إيكوينوكس

تقدم السيارة شيفروليه إيكوينوكس جيلها الرابع مع طراز 2025 الذي تستعد جنرال موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات لطرحه في الأسواق منتصف العام الحالي، حيث أعادت الشركة تصميم السيارة ومنحها مظهرا رياضيا أكبر وتحسين عوامل السلامة والأمان، مع شاشات أكبر ومحرك أقوى قليلا من الجيل الحالي.

وتضيف جنرال موتورز فئة جديدة إلى الطراز وهي فئة أكتيف والتي تحمل شكل سيارات الطرق الوعرة لكن التجهيز الوحيد للسير في الطرق الوعرة بها موجود في كل فئات الطراز والذي ينضم إلى خيارات القيادة في الثلج والقيادة في الظروف الطبيعية. أما باقي تجهيزات أكتيف فهي إما جمالية أو لمزيد من الراحة.

وتنضم السيارة إيكوينوكس أكتيف إلى السيارتين إيكوينوكس إل.تي القياسية والسيارة ذات المظهر الرياضي إيكوينوكس آر.إس. وتوجد السيارة آر.إس بسقف أسود بدرجتين، في حين أن السيارة إل.تي متاحة إما بسقف أسود أو أبيض. في الوقت نفسه فإن كل فئات الطراز متأثرة بتصميم الشاحنات الخفيفة.

وتعمل السيارة إيكوينوكس 2025 بنفس المحرك التربو سعة 5ر1 لتر، بقدرة 175 حصانا، وعزم شدته 184 رطلا لكل قدم مكعب، مع نظام جر أمامي وعزم شدته 203 أرطال لكل قدم مكعب مع نظام الدفع الرباعي.

في الوقت نفسه فإن نظام نقل الحركة في السيارة تم تغييره من ناقل الحركة الآلي الذي يعطي 6 سرعات إلى نظام سي.في.تي في سيارات الجر الأمامي ونظام يعطي 8 سرعات في سيارات الدفع الرباعي.

كما تم تزويد الجيل الجديد من السيارة إيكوينوكس بشاشة قياسية مقاس 11 بوصة وشاشة تعمل باللمس مقاس 3ر11 بوصة. ومازالت الشاشة الأخيرة تعمل بنظام التشغيل كار بلاي من آبل وأندرويد أوتو من جوجل، وليس الاعتماد فقط على نظام تشغيل واحد ثابت فيها كما هو الحال في سيارات جنرال موتورز الكهربائية.

ورغم ذلك يبدو أن هذه هي الخطوة الأولى في اتجاه جعل تطبيقات جوجل المدمجة في نظام تكنولوجيا المعلومات بالسيارات إيكوينوكس قياسية.