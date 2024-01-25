مالك نانت يكشف الصعوبات التي واجهت مصطفى محمد

أبدى فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي، سعادته بالأداء الذي يقدمه مصطفى محمد مع منتخب مصر.

وقال مالك نانت في تصريحات لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى: "سعيد جدا وفخور بمصطفى محمد وكذلك بمنتخب مصر الوطني وسعيد بتأهل منتخب ودور مصطفى في حسم تأهل المنتخب المصري".

وأضاف: "مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب خطر جدا في منطقة الجزاء وساعدته شخصيته على التطور في نانت".

وأكمل: "متأثرون جدا بغياب مصطفى محمد وهذا أمر طبيعي".

وأوضح: "عروض لمصطفى محمد؟ رغبتنا هي استمرار مصطفى معنا ويستمر في التطور، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضم مصطفى محمد لن أرد على تلك الاتصالات بسبب رغبتنا في بقاء مصطفى محمد وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه".

وأكمل: "ضم لاعبين مصريين أخرين؟ مصر بها لاعبين على مستوى عالي ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية والحضارة".

وواصل: "سنكون سعداء لو جاءت لمصطفى محمد الدعوة للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد التي ستقام في باريس سيكون أمرا مميزا بالطبع".

وعن منافسة نانت على الدوري الفرنسي في المستقبل؟.. قال: "سنحاول بالطبع أن نكون ضمن الأربعة والخمسة الكبار ونستهدف أيضا حصد الكأس الذي فزنا به من قبل ونسعى للمشاركة في البطولات الأوروبية".

وعن هل يوافق على بيع مصطفى محمد لباريس حال قدم باريس العرض المميز؟ .. قال: "هذا الأمر خارج النقاش في الوقت الحالي لدينا مشروع للمنافسة على المستوى المميز ولدينا لاعبين ينفذون ذلك.. نريد أن نستمر في مشروعنا وإذا كان هناك فرصة لتطور اللاعب في نادي أعلى من نانت سوف نساعده لأن ذلك فرصة عظيمة بالنسبة له".