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إيران: السيطرة على حريق ضخم في مستشفى غاندي بطهران

طهران - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 11:01 م

أعلن جلال ملكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء ببلدية طهران، احتواء الحريق الذي شب مساء اليوم الخميس في مبنى مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية.

وقال ملكي: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "الجزء الفندقي من المستشفى يتكون من حوالي 17 طابقًا، بواجهة مركبة، والتهمت النيران الواجهة بالكامل وامتدت إلى الطوابق الداخلية، وكانت الواجهات المحترقة تنهار من أعلى إلى أسفل".

وتابع: "كل من كان داخل صالة الاستقبال بالمستشفى خرج بسلام، وفي الوقت نفسه دخل رجال الاطفاء الى المبنى الرئيسي للمستشفى".

وأوضح: "نشرنا رجال الاطفاء في كل طابق لمنع امتداد الحريق إلى المبنى الرئيسي للمستشفى".

وذكر المتحدث:" لقد غادر جميع المرضى تقريباً، ويتم إعادة تفتيش جميع الغرف بالتنسيق مع الطاقم العلاجي للوصول إلى الأشخاص المتبقين المحتملين".

وجرى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.
كان المتحدث باسم وزارة الصحة بيدرام باك إي ين قد أعلن عن نقل المرضي من مستشفى غاندي إلى مستشفيات أخرى في طهران.


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