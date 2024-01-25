السعودية: 747 مليار ريال قروض عقارية قدمتها المصارف بنهاية الربع الثالث من 2023

واصلت القروض العقارية المُقدمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وبقيمة بلغت نحو 747.2 مليار ريال، محققة نموا سنويا بنسبة 12.8% وبزيادة بلغت قيمتها نحو 84.517 مليار ريال تقريبا، مقارنة بمستويات كانت عند 662.685 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022.



وقالت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2023، "مثلت القروض المُقدمة للأفراد من الإجمالي نحو 79.2% تقريبا، وبقيمة بلغت نحو 591.7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة للشركات نحو 155.502 مليار ريال، لتمثل نحو 20.8% تقريبا من الإجمالي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.



وقد سجلت بيانات القروض العقارية المُقدمة من المصارف نموا أيضا على أساس ربعي بنسبة 2.2% وبزيادة بلغت نحو 15.924 مليار ريال تقريبا، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 التي كانت عند 731.279 مليار ريال.