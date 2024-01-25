لافروف: روسيا آخر من يريد حربا كبرى في العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا تريد حربا كبرى في العالم.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك يوم الأربعاء: "على ما يبدو، يمكن التحدث حول أن كثيرين يعبرون عن قلقهم إزاء تزايد التصعيد".

وتابع قائلا: "نعم، على الأرجح لا يريد أحد حربا كبرى. ونحن آخر من يريدها".

وجاء ذلك في معرض حديثه عن حالة العلاقات الروسية – الأمريكية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وتحدث لافروف للصحفيين في ختام مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، حيث شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والجلسة حول أوكرانيا، وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.